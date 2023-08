La familia de Daniel Sancho: "Hay que ver si las heridas de la víctima corresponden al cuchillo que compró"

Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho, se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa': "Estoy esperando con mucho anhelo la rueda de prensa del martes, entendemos que van a aclarar muchas dudas...". Sin embargo, la entrevistada no se siente muy esperanzada: "Creo que van a práctimante dar por cerrado el caso".

En cuando a terminar la investigación del crimen a Edwin Arrieta, la portavoz confiesa: "Es el pálpito que tengo, que no me gustaría tenerlo. Pero lo cierto es que en este caso todo ha ido muy deprisa...". Tras esto, Carmen Balfagón apunta: "Ten en cuenta que se encuentra la bolsa en el vertedero, Daniel va a denunciar la desaparición y ya no sale de la comisaría".