Los amigos de Pablo Sierra, tras el hallazgo de la sangre: "No me explico cómo le ha podido pasar esto, no le pega nada"

El desaparecido nació en un pueblo de Cáceres, concretamente en Zorita. Allí creció, es conocido por todos los vecinos y creó grandes amistades. " Era un chaval buenísimo, recto, no se mete nunca con nadie ", dice una persona de la comarca.

Diego es amigo de Pablo Sierra y no duda en contarnos cómo es el joven desaparecido: "Es muy buena gente, siempre encima tuya, gracioso... estamos en 'shock' todos los amigos, yo estoy que no me lo creo".