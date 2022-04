Carolo niega tener una relación sentimental con Esther y Fleki muestra "tranquilidad" tras la acusación de Óscar

La reportera informa desde la curva en la que se encontró el cadáver de Esther López. La periodista sigue el caso desde las primeras horas de la desaparición y apunta: " Vi los mensajes que se intercambiaron Carolo y Óscar justo al día después ; Carolo pregunta a Óscar si sabe algo de ella, que está intentando contactar con ella y no tiene respuesta".

"Óscar intenta quitar importancia, le dice que no se preocupe y que igual no contesta porque ha llegado tarde a casa y habrá tenido problemas con sus padres", detalla la periodista. Sin embargo, tras la ultima acusación de Óscar, Carolo habla con nuestra compañera: "Se quiere defender".

Óscar señaló ante los agentes a Fleki, un vecino que vive a sólo dos casas del investigado para justificar el posicionamiento de su móvil en la zona cercana a su domicilio. El nuevo personaje no da crédito con la acusación: "Todo esto me ha pillado de improvisto. Esa noche no estuve con Esther".