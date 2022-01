El coche del detenido podría ser clave en la desaparición de Esther López: "Juega un papel importante"

Patricia Pardo comenta ante el refuerzo de unidades en la búsqueda: "Entiendo que en cierto modo esto les hace pensar que el final no va a ser el esperado". Israel López coincide con la presentadora y dice: "Con este operativo que se ha puesto en marcha en la zona invita a pensar en el peor escenario" .

'El manitas' confesó haber hablado con Esther varios días después de la desaparición. El periodista señala que es importante "imagino que si no tiene nada que ocultar habrá aportado los mensajes o las llamadas que hizo esa noche, ya que no tiene, según dice, nada que ver con el caso". Además, Israel continúa: "Ahí estaría la prueba de si quedó o no con Esther a las dos de la madrugada, que es cuando se le pierde el rastro en una zona cercana a este chalet".