El crimen de Godelleta y la confesión del hijo de la presunta asesina: "Mi madre me dijo que tenía que matarlo"

La declaración del menor en el que confirma que su madre acabó con la vida de Isaac

El cómplice de todo esto sería su hijo menor de edad, quién se desvincula de este hecho en su confesión: "No quería ver morir a Isaac, pero si escuché cómo se resistía. Le pedí a mi madre que parara. Yo no quería que sufriera, pero ella me respondió: 'No puedo, tiene mascas en el cuello y nos puede denunciar. Tengo que matarlo'. Este chico se encuentra en un centro de menores desde junio del año pasado y cuenta cómo empezó todo: "Mi madre le dijo a Isaac: 'Anda, tomate estas pastillas que te quitarán el dolor". Tras esto, se bajó del coche y avisó a su hijo: "Tú quédate con él hasta que se duerma y cuando ocurra me avisas, que yo me voy de compras". Lo que él hizo, tras esto le trasladaron hasta una finca que su madre había alquilado hace apenas dos meses del crimen y se deshizo de los teléfonos: "Cuando le pregunté por qué íbamos dejando los teléfonos en diferentes casas, me respondió: 'Es para que la policía no pueda rastrear donde hemos estado hoy".