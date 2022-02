La ropa de Esther López estaba sucia y la Guardia Civil no peinó la zona donde se halló el cadáver

El reportero y el cámara muestra cuáles fueron las zonas analizadas por los agentes: "Es verdad que se peinó muchas zonas, como la de los pozos , sí se peinaron zonas muy c ercanas a este lugar , pero esta zona no se ha llegado a batir".

Por último, ante las dudas, el reportero muestra el resto de la cuneta: "Antes de rastrillar estaba así, no es una zona que esté limpia, hay jaras de más de metro y medio de altura... me he metido en la zanja y me llegaban ala cabeza, hay poca visibilidad".