Un hombre cuenta cómo asesinó a su expareja: reconstruye los hechos ante la policía entre lágrimas

La mujer saltó del vehículo en marcha tras una fuerte discusión por celos

El asesino confeso rompe a llorar en la reconstrucción de los hechos

Antonio rompe a llorar en varias ocasiones mientras reconstruye lo ocurrido en el momento en el que Remedios, su ex, perdía la vida: "Me fui para un lado, un despiste, un accidente, cuando me di cuenta estaba empotrado allí". Asegura que esto ocurría después de que Remedios saltara en marcha del coche, lo que le despistó, pero que su idea "era irme y volverla a dejar en su casa", pero la realidad es que él la persiguió y tras un forcejeo acabó con su vida. También ha podido saberse que llamó a la familia para que acudieran al lugar de los hechos, pero al verles les dijo que la había liado y decidió fugarse. Lo primero que hizo fue cambiarse de ropa y horas más tarde, desde la otra punta de la ciudad, no le quedó más remedio que entregarse.