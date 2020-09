Exclusiva| La recreación del asesinato del 'crimen de la viuda negra del destornillador': todos los detalles

El hombre de 69 muere por más de 20 puñaladas con un destornillador

Imágenes en exclusiva de la reconstrucción de los hechos

Con lo que no contaban era con una persona que vio todo lo que sucedió, la testigo clave del caso es una policía nacional experimentada, que ve a unos metros como dos personas están acabando con la vida de una tercera y es quien acude corriendo y quien los detiene. El programa ha accedido a la reconstrucción de esta testigo en exclusiva, para ver si había suficiente luminosidad aquella noche para que pusiera identificar lo que estaba sucediendo. La policía reproduce con dos figurantes lo que la testigo presencial vio aquella noche: Conchi no usaba silla de ruedas, estaba de pie mientras Paco intentaba acabar con la vida de José Luis, que gritaba de forma desgarrada, arrinconaban la víctima entre dos coches entre ambos, que no han querido participar en esta reconstrucción de este crimen por el que van a ser juzgados.