Mainat, derrumbado: "He tenido hijos con Angela, he vivido muy feliz pero ahora es otra persona"

La que fuese pareja de Mainat se encuentra en prisión desde el pasado 4 de enero por intentar asaltar la vivienda del productor desde el tejado. Josep María, con el tono de resignación, declara: "Esto no es un final feliz, me gustaría que hubiese acabado de una forma distinta ".

El productor explica que lo más importante son sus hijos y la relación que van a tener en un futuro con Dobrowolski: "Yo desearía que ella estuviese bien y que sus hijos tuviesen una madre en condiciones". Además, continúa alagando a la que fuese su pareja: "No solo he tenido hijos, he vivido muy feliz mucho tiempo, pero ahora es otra persona".