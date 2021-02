Paco Sanz reconoce ante el juez haber estafado y Lucía Carmona "haber ayudado a recaudar dinero"

El acusado: "Admito todos los hechos y estoy conforme con la condena"

El autor del delito aclara que "Lucía no se llevó ni un céntimo"

La novia del estafador: "He ayudado a Paco a recaudar dinero"

El juicio de Paco Sanz ha llegado, el hombre de los 2.000 tumores ha reconocido ante el juez todos sus delitos y ha aceptado la condena impuesta. Lucía Carmona, la novia del acusado, por su parte reconoce haber ayudado al autor del delito y se pronuncia sobre la cuenta corriente que tenían en común.

Paco Sanz durante el juicio

Paco Sanz se ha sentado ante el letrado y antes de que pronunciara cualquier palabra ha reconocido todos los delitos y la condena adjudicada: "Admito los hechos y estoy conforme".

El autor de los continuos delitos deja claro ante el abogado de Lucía Carmona y el juez: "Ella nunca se ha llevado un céntimo". Además, desvela que las enfermedades que padecía eran falsas y que todo era un "ensayo clínico" de un hospital de Cataluña.

En España no había tratamiento para él y viajó "10 o 12 veces a Estados Unidos para recibir un ensayo clínico", confirma ante la Audiencia Provincial de Madrid. En estos viajes a Estados Unidos, Paco Sanz aclara que "pagaba los gastos", pero que "el tratamiento médico y medicinas eran gratis" y tampoco se hacía cargo de "los viajes, el hotel, la estancia...".

Lucía Carmona, ante el juez: "Fui dos veces con él al médico"

Lucía Carmona se declara inocente en todo momento y reconoce que "le ayudaba a recaudar porque me decía que necesitaba el dinero para ir a Estados Unidos".

La joven confirma una relación amorosa con Paco Sanz, aunque matiza que "nunca vivimos juntos". En su noviazgo, Carmona explica que "yo fui dos veces a Valencia y él vino a Sevilla". Sobre el dinero, la chica argumenta: "El primer viaje a Valencia me lo pagó él y el segundo viaje me lo pagaron mis padres".

En sus encuentros no acudían a hoteles, no cenaban en restaurantes y llevaban un tipo de vida normal: "Siempre me alojé en su casa". Por otro lado, en cuanto a la enfermedad, Lucía añade: "Creo que fui dos veces al médico con él, pero eran unas pruebas, una de ellas era para sacarse sangre".

En cuanto a la cuenta corriente a nombre de los dos, Lucía Carmona confiesa ante el letrado: "Solamente fui al banco cuando abrí la cuenta, nunca jamás volví a ir". Por otro lado, quiere dejar claro ante el juez que "no he cogido dinero de esa cuenta ni he realizado pagos con tarjeta".