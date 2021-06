La madre de Anna y Olivia, esperanzada tras encontrarse la botella: "No hay nada que demuestre el peor de los escenarios"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' habla con el portavoz de Beatriz, la madre de Anna y Olivia. La periodista pregunta por el estado actual de la madre tras enterarse de que la botella y el edredón encontrados pertenecen a Tomás. El hombre responde: "El primer impacto fue de dejarla bajoneada" . El presidente de SOS Desaparecidos añade: "Después de que la Guardia Civil confirmara que los objetos encontrados son de Tomás, francamente, somos positivos porque no hay nada más" . Y matiza: "No hay nada que demuestre el peor de los escenarios" .

El portavoz de Beatriz expone: "Yo sé que si no encontramos nada, vamos a ir a la segunda parte". Y detalla: "Hasta que no se demuestren evidencias de que Tomás acabó con la vida de las niñas, tenemos que seguir buscando a Tomás vivo con las niñas". El hombre comenta que el padre de las niñas cumplió su objetivo de tener el control de la situación: "Con esa obra escénica, Tomás consiguió que todo el mundo les buscara en el mar con un suicidio y un asesinato". El invitado aclara que de todas formas, no se descartan el resto de hipótesis: "Aun así no se descarta nada, pero nos agarramos a lo que hay".