La madre de Antonio David, en libertad provisional: se va de compras y el padre no sale a la calle

Hace un mes que se produjo la desaparición de Antonio David, el joven discapacitado de Morón de la Frontera . La madre del menor de edad, principal sospechosa del suceso, queda en libertad tras no recordar qué pasó con su hijo y permanecer en un centro psiquiátrico todas estas semanas.

La reportera explica que la madre de Antonio David "ha entrado a una tienda de teléfonos y también ha otra tienda a comprarse ropa" . Por otro lado, "el padre del niño no ha salido de su casa para no encontrarse de frente con ella , es un pueblo y todos se ven".

Los vecinos del pueblo participan en el directo y confiesan estar "sorprendidos". Por el momento, Macarena se encuentra "en la casa de su madre porque ella quitó todos los muebles de us domicilio y está vacía", dice una vecina de Morón. Además, la misma añade: "La familia no quiere que le hablen nada de su hijo, que no la agobien y que ella recuerde dónde está el niño".