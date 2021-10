El padre de Antonio David, desolado: "No entiendo cómo la asesina de mi hijo está en libertad"

"No entiendo cómo está tan tranquila, yo estoy que no vivo"

El padre de Antonio David emite un comunicado tras conocer por 'El programa de Ana Rosa' sobre la libertad provisional de Macarena. La madre del menor discapacitado es la principal sospechosa de la desaparición del menor y ahora se encuentra de compras por el centro de Morón de la Frontera.

Macarena, madre de Antonio David, escribió una carta en redes sociales detallando cuándo y cómo murió su hijo: "David falleció un 10 de septiembre en mis brazos, con él se me ha ido la vida prácticamente, llegó su hora". Luego siguió dando todo tipo de detalles sobre el fallecimiento y se despidió con un "te amo, rey de mi vida".

El padre: "No entiendo cómo recuerda la clave del Facebook y no dónde está David"

"No entiendo como, en teoría, la asesina confesa de mi hijo está en libertad tomando café, paseando y comprando como si no hubiera pasado nada", dice decepcionado el padre. El hombre, claramente confuso, añade: "No entiendo cómo puede estar tan tranquila". El protagonista confiesa el duro momento que atraviesa en su carta: "Yo estoy que no vivo, no descanso, no tengo paz, estoy recluido en casa para no verla, no quiero cruzármela, no sé cómo ella reaccionaría".

"Solo quiero saber dónde está David, encontrarlo y abrazarlo, lo echo tanto de menos...", explica en su comunicado de forma desolada. Luego, el padre de Antonio David estalla ante la justicia: "No entiendo esta decisión judicial, no entiendo a los médicos". Además, es muy claro sobre el estado de Macarena, madre de su hijo: "No entiendo cómo puede acordarse de la clave del Facebook y no saber dónde está David". Destacamos que la detenida publicó una carta en sus redes sociales.

"Quiero creer que todo esto tiene un objetivo cuyo resultado es encontrar a mi hijo y que yo no alcanzo a comprender", manifiesta con mucho dolor. En cuanto a su ex, el padre de Antonio David detalla: "Yo desconocía la enfermedad de Macarena, ella nunca me lo dijo, tampoco sus familiares, ni siquiera la administración".