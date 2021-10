La carta de la madre del menor discapacitado de Morón: "David murió en mis brazos, llegó su hora"

La madre siempre ha mantenido no recordar dónde se encuentra su hijo. Sin embargo, en esta carta da detalles sobre la supuesta muerte del joven: "Deciros que David falleció un 10 de septiembre en mis brazos, que con él se me ha ido la vida prácticamente ...".

Por otro lado, Macarena dice: "Gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David" . "Entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie y 20 años más lo haría, pero llegó su hora" , manifiesta.

"Esa hora le tocó en mis brazos, ¿cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día?", detalla sobre la muerte de su hijo. Por último, Macarena cierra la carta diciendo: "Un abrazo y un beso muy grande para David hasta el cielo, que sé que me estarás viendo. Te amo, rey de mi vida".