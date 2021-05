La madre del niño con autismo agredida en la Warner: "Me agarró y me lanzó contra la acera de cara"

En 'El Programa de Ana Rosa' habla con la madre víctima de una agresión en el parque de atracciones Warner, en Madrid tras defender a su hijo con autismo de insultos y burlas por otra persona. Ella misma nos cuenta el momento de los insultos: "En el primer momento yo no estuve. Me lo contaron mis amigas" .

La entrevistada prosigue la historia, con voz temblorosa: "Al acabar la actuación y ver que mi hijo estaba así, decidí bajar y me acerqué a él" . La víctima añade: "Le dije que era la madre del niño que te has reído y tiene una discapacidad" .

La madre expone: "Él le volvió a insultar diciendo que tiene una incapacidad de mongolito". Y detalla: "Me agarró del pelo, me dijo una palabra fuerte y me lanzó hacia atrás". La víctima termina la historia: "Volví y me agarró otra vez. Me sacó de la Loca Academia de Policía y me lanzó contra la acera de cara".