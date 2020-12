La desgarradora petición de la madre de Marta Calvo a la del asesino: "Cruzo fronteras por hablar con ella"

"Nosotros estamos aguantando, no sabemos nada de mi hija, sabemos que la Guardia Civil están día a día buscándola", dice con las voz rasgada.

Marisol señala a la madre del asesino: "Él no era tan inteligente, necesitó ayuda"

Jorge Ignacio P.J es el principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo. Sin embargo, Marisol Burón tiene claro que él no lo pudo hacer solo: "Él no es tan inteligente, él ha tenido ayuda, siempre he pensado en su madre... a mi hija se la han llevado a otro sitio o está cerca de donde ocurrió todo".