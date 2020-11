La desesperación de la madre de Wafaa, la chica desaparecida hace un año: "Si alguien conoce algo les suplico que me llamen"

Hace un año, el 17 de noviembre de 2019 desaparecía Wafaa , una chica de 19 años de La Pobla Llarga, Valencia , y lo hacía en Xátiva, último lugar que aparecía en el rastreo de su teléfono antes de no volver a saber nada de ella, lugar en el que no se sabe el motivo por el que estaba. El programa ha hablado en directo con Soraya Sabba, madre de la desaparecida , que asegura que "no puedo ni hablar ni nada, estoy agotada" y que está "fatal, cada día, por la noche más, hasta con las pastillas no puedo dormir. Cada día pienso si está en un sitio o en otro sitio, pero mi hija no se va sola, voluntariamente".

Habla la madre de la joven de 19 años desaparecida hace un año

Y es que una semana después de su desaparición, su teléfono móvil se conectaba hasta en dos ocasiones a la red wifi del Centro Comercial de Carcaixent, pero las cámaras de seguridad confirmaron que la chica no se encontraba allí, algo de lo que la madre ha confirmado que no tiene más datos: "No me dicen nada, yo no sé nada, están trabajando, pero no se nada de esto". La aparición de este lugar llegó a pensar que podría tener algo que ver con Marta Calvo, ambas habían desaparecido con diez días de diferencia y a menos de 10 kilómetros, pero Soraya explica que "no tiene relación con él, la única cosa que me dice la Guardia Civil es que no tiene relación con Marta".