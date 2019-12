La desaparición de Wafa continua siendo un misterio, ya que desde que desapareció hace 25 días, no hay rastro de la joven. La familia se encuentra totalmente destrozada ante esta situación y no entienden que ocurriera esto ya que no tenía problemas con nadie. Se está empezando a investigar si esta desaparición no ha sido un accidente además si tiene relación con la desaparición de Marta Calvo, ya que la joven residía en la misma localidad donde Jorge se escondía de las autoridades.