Maje declara sobre el crimen de Patraix: "Tenía miedo a Salva, no lo veía capaz de hacer algo así "

La relación con Salva y se considera víctima psicológica de Antonio

La versión de Maje sobre el Crimen

La acusada se ha sentado ante el juez y ha explicado qué es lo que pasó el día que murió su marido: "Él me dijo, 'Maje, he estado en el garaje con Antonio, hemos hablado, hemos peleado y él me ha empezado a hablar mal de ti y le he dicho que no te merecías esto". Luego, la implicada ha añadido: "Salva me dijo que le había dado un mal golpe, me escribió 'Antonio está muerto, he acabado con su vida".