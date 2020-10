Salvador confirma que él planeó la muerte de Antonio junto a Maje, la esposa de la víctima. Además, cuenta todo lo que sucedió el día del suceso: "Cogí mi moto, fui a su garaje, me escondí en una de la plazas que ella me había comentado". Relata el momento en que mató al marido: "Cuando bajó le sorprendí, fue todo muy rápido, no me acuerdo, llevo estos últimos años intentando olvidarlo".