Mayka Navarro, rodeada y acosada por radicales independentistas: "¡Estoy trabajando!"

Durante el directo de Mayka Navarro con Ana Rosa, un manifestante independentista se dedica a pasar una estampa por delante de la cámara, a mover a nuestro compañero y forcejear con la periodista mientras ella le pide insistentemente en catalán que pare: "¡Hay un gracioso que lleva toda la mañana intentando tapar el dispositivo y no me da la gana, hombre! ¡Estoy trabajando, estoy trabajando! ".

Los Mossos d'Esquadra pasan por detrás sin intervenir y los gritos de "puta España" se escuchan a la perfección. La periodista se cansa de la actitud del tipo y decide cortar la conexión con Ana Rosa por las condiciones en las que le están tratando los manifestantes: "Bueno Ana, la concentración ya estaría terminada en estos momentos, no te oigo".

Mayka, acosada y agredida por los radicales

En el vídeo se ve claramente como los radicales rodean a la periodista, le muestras símbolos independentistas, le chillan en la cara para intimidarla y hasta cómo u no de ellos le golpea con el palo de la bandera en la cabeza. Una imagen lamentable y agresiva que ha sufrido nuestra compañera Mayka.

Ana Rosa estalla al ver el acoso a Mayka

"Estos son señores de edad adulta y que son grandes demócratas y defensores de la libertad de expresión ", declara enfadada la presentadora ante sus compañeros. El resto de colaboradores no sabe cómo mostrar su total indignación.

"Mayka no quiere dar importancia de lo que ha vivido", continúa Ana Rosa. Sin embargo, la presentadora ha estallado y ha pedido a los políticos que muevan ficha: "Perdonadme, ¿esto es saludable? No nos vayamos de Madrid por responsabilidad, pero esto es responsable con lo que pasa en Barcelona, ¿aquí no interviene Marlaska o Illa?".