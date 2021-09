La tía del menor y los vecinos de la familia no se creen lo ocurrido. Ambos coinciden en que "la madre estaba muy volcada con su niño" y no dan crédito a lo sucedido: "No sabemos qué ha podido pasar". De hecho, la hermana de la presunta descuartizadora detalla que "si ella le hubiese hecho algo al niño, el niño ya habría aparecido ya".