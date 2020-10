El barrio de Barcelona en el que viven mas okupas que propietarios: el reportero se marcha amenazado

Nuestro reportero ha acudido a la calle en cuestión, ha grabado los alrededores y las zonas más conflictivas por la okupación. Las quejas de los vecinos siempre van en la misma dirección, declaran estar " hartos " y una de ellas, en pleno directo, explica con la voz rota: " Tengo miedo, no puedo pagarme una alarma ".

No pagan un alquiler y sí 20.000 euros para reformar

"Este hombre nos dijo que habían fallecido los propietarios de la casa y que no había ningún heredero ", explica la okupa. A partir de ahí, y tras desembolsar la cantidad económica, su familia pasó a poseer una casa que no piensan abandonar bajo ningún concepto.

La cosa no queda ahí, la protagonista explica que "me he gastado unos 20.000 euros en reformar la casa", puesto que los okupas han cambiado los techos, han reformado la instalaciones de agua y luz, han pintado el domicilio... "vamos, todo nuevo", matiza.