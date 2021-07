" La policía le pide no hablar por la investigación, pero Ibrahim no tiene trabajo , tiene sus necesidades, en dos meses cumplirá tres años en España, todos pedimos que por favor se le pueda conceder a este senegalés la oportunidad de conseguir los papeles por una demostración que tuvo este joven valiente", explica el entrevistado a Patricia Pardo.

Jefferson deja claro el motivo por el que Max no ha hablado públicamente: "El padre de Samuel no apareció todavía y no habló para nadie, el padre es una persona muy humilde, un corazón muy grande, no quiere protagonismo, es una persona que prefiere seguir con su familia".