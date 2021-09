" Me hicieron un complot, hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba ", empieza detallando el padre de Yeremi Vargas. Luego, sobre el hecho, añade: " Mi hija vino a casa de mi novia y se metió en nuestra cama para ver una película" .

"Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo", continua detallando Juanfran Vargas.