Patricia Pardo estalla contra una okupa en directo: "¿Cómo tenéis el santo morro? ¿Entiendes que no se puede okupar una casa?"

Patricia Pardo recrimina su actitud a la okupa

"Yo no sé si tú eres consciente de que vosotros estáis usurpando una vivienda, que estáis cometiendo una ilegalidad y que encima tenéis el santo morro de llamar a la Policía porque os sentís víctimas". A lo que añadía: "¿Tú eres consciente de la lectura que hacemos las demás personas que somos ajenas a esa casa de la situación que están viviendo esos vecinos?" , así reaccionaba Patricia Pardo cuando Ángeles le explicaba habían llamado a las autoridades tras un problema cuando otras personas intentaban okupar esa casa. A lo que la joven contestaba: "Es lo que hay".

La okupa se defiende

Respuesta que no le ha servido a la periodista y que le hacía reaccionar de nuevo: "Sí, claro que es lo que hay, pero es que esto es gravísimo, creo que sois absolutamente e inconscientes de la situación, de la realidad a la que estáis sometiendo a los vecinos de Pozuelo y al futuro que os espera a vosotros. ¿Entiendes que no se puede okupar una casa?". Pero la ocupante ilegal de la vivienda ha seguido justificándolo: "Usted tiene su casa, un lugar donde llegar a dormir, esta gente no, ¿le dan ustedes un trabajo?". Y a la que le ha contestado de nuevo Patricia Pardo: "Las ayudas están muy bien, pero es que trabajar es lo primero. La solución nunca es okupar, ¿tú te imaginas que el día de mañana un familiar tuyo de esta entrevista?", dejando así clara su posición respecto a la okupación.