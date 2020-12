La farmacéutica okupa: la nueva propietaria se hace cargo de todos los gastos y ya ha perdido más de 30.000 euros

La farmacéutica okupa no da la cara ante un equipo de 'AR'

La propietaria está desesperada y ha perdido más de 30.000 euros en este año

Cristina Sanz, la actual propietaria, lleva pagando el préstamo de la farmacia desde enero, algo que le está arruinando, ha perdido en este tiempo más de 30.000 euros y ha estado en directo con el programa para contar la complicada situación que está viviendo: "Estoy en una situación critica y desesperada. La ilusión aún no la he perdido". Y explica que la mujer okupa tiene prohibido abrir y recetar: "Sanidad le suspendió la actividad en el mes de septiembre y decidió cerrar la farmacia, cosa que no está sucediendo, ella sigue abriendo todos los días". "Tiene puesta una denuncia,