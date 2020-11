Manuel Jesús un viejo conocido de la justicia en México y en España

Pepi, vecina de Cándido: “Me voy de mi casa, tengo terror”

Muerta de miedo y con la intención de abandonar el que ha sido su hogar para siempre, Pepi, la vecina de enfrente de Cándido, la víctima, ha hablado con ‘El programa de Ana Rosa’ y nos ha contado cómo ha vivido el dramático suceso: “Me voy de mi casa, tengo terror… Aquí es donde yo he nacido y han nacido mis hermanos, tengo terror, miedo, cierro la puerta con llave… los vecinos hablan, pero no es lo mismo porque yo vivo enfrente, Cándido era pura bondad, no se merece haber acabado así… No quiero hablar mucho de él porque hay mucha familia de él en el barrio… Él se fue en los años 90 a México y tú lo has dicho, era un delincuente”.