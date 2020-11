La familia del hombre decapitado por 'el Mexicano' en Huelva: "Esta humillación a su cadáver es inhumano"

La familia no entiende que se pasease con la cabeza por las calles del barrio

Los vecinos aseguran que Cándido estaba amenazado por este hombre

Según Raquel, lo que afirman los vecinos es que este hombre estaba amenazando a Cándido por dinero, pese a que era su amigo: "Yo no sé lo que ha podido pasar, los vecinos nos han dicho que le pegaba collejas en publico y que le tenía un poco acosado, puede ser que se viese apurado y que le plantase cara". Aunque conociendo a su tío no puede entenderlo: "Era un hombre noble y bueno, nunca quería que su entorno se metiese en problemas por él. Esto no es una muerte normal, es una inquina y un ensañamiento que no sé que le ha podido llevar a eso, solo podemos pensar que no está mal de la cabeza".