La okupa que agrede a su vecina de avanzada edad no se arrepiente: "Yo pegaré a quien me de la gana"

Habla la okupa que agrede y manda al hospital a una vecina de avanzada edad

Cuando Dani Esteve le cuenta que ha salido el video de la agresión a la señora mayor en televisión , esta mujer se sorprende: "¿Ah sí? ¿En la tele? No jodas" . E intenta justificarse de su agresión a esta señora mayor "ella me mordió a mí" , algo que Dani Esteve le recrimina que no se ve en el vídeo y ella culpa a los medios de que "manipularon lo que les dio la gana" .

La okupa carga contra Dani Esteve y pide que hablen con su abogado

Tras esto, la okupa comienza a ponerse nerviosa con el miembro de la empresa: "¿Vosotros qué sois de estos rollos de desokupas que van aquí agrediendo? A mí que me venga un tío con una cámara y dos tíos aquí en plan chulos y tú aquí también en plan de chulo, ¿hacéis culturismo para que me acojone?". Y llega a insultar a este hombre: "Pena me das, porque esto es de gandules y cobardes. Imbécil, vergüenza me dais". Y le insta a que no se dirija a ella y que "hable con mi abogado". El propietario de desokupa antes de marcharse le pide que no vuelva a pegar a una señora mayor y esta es la respuesta de la okupa: "Yo pegaré a quien me de la gana".