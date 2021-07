Rubén, testigo de lo sucedido, relata cómo estaba junto a la joven y otro amigo, cuando el presunto secuestrador llegó, amenazó a la chica y fueron a un local: "Cerró la puerta y no supimos nada hasta que llegaron nueve coches de policía y dos ambulancias" .

El motivo, según Rubén, es que este hombre acusa a la menor de haberle robado un ordenador "porque vio a la niña a las cinco y pico de la mañana". La amenazó delante de sus ojos, a plena luz del día y después "me amenazó a mí, primero tú y luego el Rubén" . El testigo confiesa que la amenaza era: "Va a cobrar ella y luego yo" .

El secuestrador dice a la policía que se tomó la justicia por su mano y señala a Rubén y a la joven como autores del robo. Pero el testigo niega que esto sea verdad: "Yo a esa hora estaba en mi casa durmiendo". La policía ha interpuesto una denuncia por el secuestro , pero Rubén ha decidido no denunciar la amenaza.

Testigo y presunto secuestrador se conocían de vista, en su opinión "parecía una buena persona" . Rubén comenta que no hay ninguna relación entre los cuatro, el agresor simplemente es "un conocido del barrio , que muchas veces, en el chino donde paro yo, tomamos unas cervecitas y nos fumamos un par de porros y poco más".

En cuanto a su relación con la chica, el testigo detalla que la conocen del barrio. No sabe el estado en el que se encuentra, pero considera que no estará con su familia, "con la familia no está, tiene orden de alejamiento contra los padres".