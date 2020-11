Patricia Pardo, de la prima de Rosario Porto: "Se van a hacer cargo de sus restos mortales, no van a abandonarla"

La prima de Rosario Porto habla con Patricia Pardo

¿Qué pasa con la herencia de la fallecida?

Patricia Pardo también preguntaba a este familiar por la herencia de la que "no ha querido darle detalles" y que parecería que les correspondería a ellos por ser los familiares más directos, ya que Rosario era la única hija, sus padres ya han muerto y no hay sucesores de todo lo que heredó. Po rello, esta herencia que no está del todo clara, porque según ha afirmado la colaboradora en plató no está muy claro si los pisos "se han llegado a vender o no" porque el abogado de Rosario "lo negó", aunque había llegado la información de que se había vendido todo.