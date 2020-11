Rosario Porto se ahorcó con unas sábanas: no recibía visitas y se quedó sin dinero en efectivo

José María Benito explica que "los funcionarios me cuentan que Rosario estuvo en un protocolo antisuicidio, que consiste en estar con un preso de confianza y en la enfermería" pero, sin embargo, los agentes le añaden: "No se puede tener permanentemente a un recluso en ese protocolo antisuicidio porque supone una pena añadida, no tienes ningún tipo de libertad y no tiene ningún momento solo, se debió decidir con un psiquiatra".