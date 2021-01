La prima de Sandra, exnovia quemada con ácido por 'El melillero' cuenta su estado de salud: "Está muy grave"

La prima de Sandra nos cuenta su estado de salud

La familia de ambas no había querido hablar , pero María, prima de Sandra , ha dado sus primeras palabras para el programa para contarnos en la situación en la que se encuentran las chicas: "Todo el mundo está arropándolas, dándoles toda la fuerza del mundo , estando con ella. No es una situación como para estar bien, pero tiene toda la fuerza del mundo". Y nos detalla el estado de salud de Sandra: "Está pendiente de evolución, está muy grave y estamos esperando , pronostico reservado todavía y a la espera a que nos den más información. Esto es día a día".

La familia conocía que Sandra tenía una relación, pero no que estaba sufriendo

María asegura que la familia de Sandra conocía que tenía una relación, pero "lógicamente no sabíamos que era así, no lo sabia ni ella. No nos imaginábamos que esta persona era así". Aunque es cierto que "algunas personas de la familia si empezaban a notar cosas, lo que pasas es lo que quiere ocurre" ya que "una mujer que está sufriendo Violencia de Género, el miedo que siente con las amenazas y el acoso, al final lo esconde un poco. En este caso pasa como en todos: no quieres preocupar a la familia, sientes miedo por lo que pueda pasar y siempre das poca información".