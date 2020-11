Las palabras de Mainat, tras el intento de robo de su mujer: "Llevaba cuatro días intentando forzar la puerta e intentó entrar por el tejado"

Las declaraciones de Mainat sobre el presunto delito de robo con fuerza de su mujer

"Si una persona está en libertad provisional la primera obligación es portarse bien y lo de hoy no ha sido portarse bien", así calificaba Josep María el acto de Angela, de lo que afirmaba que se encuentra "muy preocupado, se tiene que parar, no puede ser que cada día haya un susto de estos, estoy bastante harto". El productor explica cómo se enteran de la situación: "A las siete me he enterado, porque las cámaras tienen detector de movimiento y te dicen si hay alguien en la casa mientras estamos fuera y lo que yo he visto es que varias de las cámaras estaban desviado, lo que quiere decir que alguien ha entrado y las ha desviado".