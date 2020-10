Patricia, al abogado: "¿Por qué te atreves a mentir descaradamente y ridiculizar a los compañeros?"

Albertini, a la periodista: "¿Qué te he hecho, Patricia, para que me odies tanto?"

La periodista, de Mainat: "Lo que él busca es un divorcio barato, la quiere presionar hasta conseguirlo"

El 'caso Mainat' ha provocado un duro enfrentamiento en directo entre Jorge Albertini, abogado de Angela Dobrowolski, y Patricia Pardo. La periodista le ha reprochado, ante toda la audiencia, el motivo por el que el representante de la acusada mintió a los reporteros el pasado viernes. Una cuestión que ha hecho saltar todas las alarmas en la mesa de debate.

Patricia Pardo ha sido la primera en tomar la palabra y reconocer que "por primera vez estoy totalmente de acuerdo con Jorge". Además, ha añadido: "Creo que el caso se va a archivar y lo que Mainat busca es un divorcio barato, él quiere presionarla hasta conseguir lo que quiere".

Discusión Patricia Pardo y Jorge Albertini

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha cambiado de tercio para criticar abiertamente al defensor de Angela: "Entonces, si tienes todo a tu favor, ¿por qué en la jornada de ayer te atreves a mentir descaradamente y ridiculizar a los compañeros? Y por qué el viernes te inventas, delante de toda la prensa, que tiene lugar una vista que nunca se produce y además que consigues un aplazamiento de 5 días, cuando es totalmente falso y tenemos los autos, Jorge".

La cara del abogado de Angela Dobrowolski es un cuadro y con el gesto serio hace una pregunta que ha enfadado a Patricia: "¿Qué te he hecho yo, Patricia, para que me odies tanto?". Luego, Albertini ha añadido: "No salgo de mi asombro".

Al escuchar las palabras del abogado, la presentadora se ha puesto seria y ha respondido con contundencia a Jorge Albertini: "No, si lo llevamos al terreno personal... tú sabes que es rigurosamente cierto, me baso en papeles y no vayas por el terreno personal"

Explicación del abogado y contestación

El abogado, al ver los continuos ataques de la periodista, se ha defendido de las acusaciones: "El viernes mi representada recibe una llamada que va a ser desahuciada, es un tema civil al que yo no llego, le digo que me pasaba a buscarla e íbamos a los juzgados. Vamos por un posible desahucio, me persono allí y me informan sobre un auto, a partir de ese auto no la van a desahuciar y eso es lo que digo ante la prensa, que ese día no la iban a desahuciar".