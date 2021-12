"Vi una luz y el móvil, vi que tenía más de 20 llamadas perdidas y estaba manchado"

"Lo cogí porque imaginé que lo habían perdido, me decían 'Pablo, Pablo, Pablo'... les di mi número particular, mandé ubicación y empezaron a venir familiares"

"Yo no alteré el móvil, no dejé a nadie que lo hiciese. Lo di en el momento que vino un policía con guantes", dice el militar

Pablo Sierra continúa en paradero desconocido desde que se le viera por última vez en Badajoz. 'El programa de Ana Rosa' habla con el militar que encontró el teléfono móvil del joven estudiante mientras paseaba a su perro.

La Policía Nacional centra la búsqueda del desaparecido en el río Guadiana. Los buzos analizan las dos orillas, investigan cada tramo y buscan cualquier pista que pueda hacerles llegar a Pablo Sierra. La zona es en la que se encontró el móvil del joven lleno de sangre.

"Yo no eché agua oxigenada al móvil de Pablo"

El militar confiesa al programa que salió a pasear a su perro alrededor de las 20.30 horas de la tarde y ahí fue cuando encontró el teléfono de Pablo Sierra: "Vi una luz y el móvil, escuché el ruido, me quedé parado por si había alguien, a la segunda llamada me acerqué, vi que tenía más de 20 llamadas perdidas y estaba manchado".

La persona que el encontró la pista explica que "lo cogí y dije: 'Me he encontrado este teléfono, me imagino que lo han perdido'. Estaban muy asustados, me decían todo el rato 'Pablo, Pablo, Pablo, me contaron que estaba desaparecido".

"Les di mi número particular, mandé la ubicación y empezaron a venir los familiares. Yo llamé al 112, me derivaron a Guardia Civil y Policía Nacional", detalla el militar sobre el momento del hallazgo.

"Usé la linterna del propio chaval porque yo no tenía batería casi y me puse a buscar al chico. En ese momento miré el móvil, dije 'esto va a ser sangre' y me manché la mano porque no estaba seca", confiesa el testigo.

Al ver quela sangre estaba húmeda, el militar dice que se puso "a buscarlo por si estaba herido, estuve como dos horas haciendo batidas con la policía y bomberos". Luego, quiere dejar bien claro: "Yo no eché agua oxigenada al móvil, me eché agua oxigenada en la mano manchada de sangre, ya con la policía y Cruz Roja, pero no en el móvil".