Los investigadores y sanitarios reflejan que el final de este suceso pudo ser más trágico de lo ocurrido: "Tuvo importantes lesiones, de no haber sido asistida con celeridad, el resultado no hubiera sido otro que su muerte" . Por último, el violador se marchó y las cámaras captaron todo su recorrido , encontrando en el registro de su domicilio la misma ropa que portaba durante la agresión sexual.

En cuanto al agresor, el abogado lo sentencia públicamente: " Ya no hay indicios, hay evidencias concretas y pruebas por las cuales ese señor se va a enfrentar a una agresion sexual, que va más allá porque hay un delito de lesiones y un ensañamiento aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor".

Albertini explica el motivo por el que no pueden solicitar la prisión permanente revisable: "Es para menores de 16 años, cuando actúan en banda o si hay un asesinato, aquí no hay asesinato. Es por meses, por meses... si ocurre esto cuando ella no tenía 16, sino menos de 16, ahí sí entraría una revisión permanente revisable".