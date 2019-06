Tania Sánchez: “Mi esperanza es que Carmena vuelva a ser alcaldesa”

El primer deseo de Tania Sánchez para el ayuntamiento de Madrid es volver a ver a Carmena como alcaldesa, pero aunque la formación ‘Más Madrid’ consiguió muy buenos resultados, no ha sido suficiente para evitar que el bloque de derechas se hiciera con el control del ayuntamiento. La posibilidad es muy remota, y además esta no cree que Carmena acepte un puesto como ministra de Sánchez, como se ha especulado estos días. “Tengo la sensación de que no está en sus planes aceptar un puesto en el gobierno de Pedro Sánchez”, añade Tania Sánchez.