Teresa, Azafata: "No queremos ser vectores de transmisión, por eso solicitamos la prueba del coronavirus"

Teresa es azafata de vuelo y ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa' las nulas medidas de seguridad que les ha impuesto el Ministerio a este colectivo de riesgo: "No nos han puesto absolutamente ninguna. Las compañías aéreas se han basado en las indicaciones de la OMS de si no estaba contagiado por el coronavirus, no hacía falta llevar mascarilla".