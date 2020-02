Un testigo clave en el juicio del crimen de la Guardia Urbana: "Rosa me dijo que Pedro le daba lo que Albert no"

El testigo explica que preguntó a Rosa Peral por su situación sentimental con Albert y que ella le respondió. "Pedro me da lo que Albert no". "Me dejaba recalcado que Pedro la trataba súper bien comparado con cómo la trataba Albert", explica. Asegura que Albert López se tomó la noticia de la relación de Rosa con Pedro muy bien y que no le había guardado rencor y también notó que Pedro empezó a mostrarse celoso.