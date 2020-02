Los mensajes de Rosa Peral tras el crimen: "Solo me dará calma matar al que lo hizo"

Rosa asegura que estaban pasando un buen momento en la pareja . "Estábamos genial. Teníamos las peleas normales de cualquier pareja", asegura. De la pena, Rosa pasa a hacerse la víctima buscando la complicidad de su interlocutora. Rosa habla de los cambios de humor de Pedro: "Como me veo reflejada en ti, he llegado a pensar que es caprichoso y que quería cambios cada dos por tres".

Peral sigue con su papel de víctima y asegura que está pensando encontrar un arma para vengarse de la muerte. "Solo me dará calma matar al que lo hizo porque Pedro no se merecía eso, hiciese lo que hiciese". "Mis hijas me dan fuerza, pero Pedro era mi motor. Estoy segura de que ahora debe estar pensando que le ayude como sea y solo se me ocurre matar al que lo hizo, pero el problema es que no sé quién es", escribe.