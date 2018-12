Tony Spina, sobre las fotos con Makoke en un hotel: "Ella se fue a dormir con Aurah"

telecinco.es

Tony Spina ha querido desmentir en el plató de 'El programa de Ana Rosa' que haya pasado la noche junto a Makoke en un hotel. Explica que es el hotel donde se quedan los concursantes de 'Gran Hermano' y asegura que no pasó nada. "Nos quedamos juntos un rato por la noche, pero ella se fue a la habitación de Aurah. No pasó nada".

se volvieron todos antes y nos quedamos un poco más nosotros. Se hizo tarde, nos fuimos al hotel y Makoke se quedó en la habitación de Aurah", ha explicado. Sin embargo, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' asegura que no pasó nada con Makoke esa noche. "Es el hotel donde se quedan los concursantes de 'Gran Hermano'. Salimos de fiesta no solo Makoke y yo, sino con más gente, pero. Se hizo tarde, nos fuimos al hotel y Makoke se quedó en la habitación de Aurah", ha explicado.

Yo estoy soltero y Makoke soltera, pero no pasó nada. No me lo voy a inventar Tony Spina

Alessandro Lequio le ha asegurado al invitado que tiene "una fuente maravillosa" que asegura que pasó algo en la habitación de Tony Spina y el exconcursante repite con una sonrisa. "No pasó nada, no tengo que inventarme nada. Yo estoy solteró y ella soltera, pero no pasó nada", repite.

Además, Spina ha asegurado que Makoke y él son solo amigos. "Lo nuestro ha empezado como amistad. Y eso que yo antes pensaba que no podía haber amistad entre un hombre y una mujer...". Además, asegura que no siguen ninguna estrategia con los rumores de su relación: "Cuando hablo con ella nos hace gracia que hablen de este tema, pero no hay nada".

Solo Kiko y Makoke saben lo que ha pasado Tony Spina

A pesar de todo, Spina no ha ocultado que se siente atraído por la ex de Kiko. "Es un mujerón. Es atractiva físicamente y por su manera de ser". "Si la hubiera conocido en otras circunstancias como una discoteca y no con la convivencia de la casa podría haber pasado algo perfectamente", ha afirmado.

Tony ha preferido no entrar a hablar de la ruptura de Kiko Matamoros y Makoke. "Prefiero no entrar. Yo me quedo con Makoke y lo que me aporta a mí. Solo Kiko y ella saben lo que ha pasado".

La única que merece ganar 'Gran Hermano' es Miriam

Tras su paso por la casa de Guadalix, Tony se ha posicionado claramente en favor de Miriam Saavedra en la final de 'Gran Hermano VIP'. "Creo que esta noche sale Asraf pero los tres merecen estar fuera. Muchas veces no comparto lo que hace Miriam pero es real, nunca critica por la espalda, lo dice todo a la cara", asegura el italiano. Afirma que Koala es un estratega. "Con él me llevaba muy bien pero empezó con lo de los sextetos y no sé qué… y ya me empezó a oler raro. Él quería crear un grupo minoritario porque la gente empatiza más".