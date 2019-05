La periodista Mayka Navarro ha cubierto el paseíllo de Quim Torra al juzgado, donde comparece por mantener los lazos amarillos y otros símbolos en el Palacio de la Generalitat durante la campaña electoral. La reportera ha comentado que el presidente de la Generalitat no había movilizado a muchas personas para que le acompañaran en ese paseíllo. "Es que Torra no existe, es una sombra, la sombra de Puigdemont. Y la gente no va a ver sombras", ha comentado Ana Rosa.