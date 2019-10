La postura de una vecina catalana que deja sin palabras a Ana Rosa: “Los políticos tienen que combatir esta ideología perversa”

Ana Rosa le ha querido mostrar todo el apoyo a esta vecina, y le ha preguntado si no le preocupaba hablar tan claro, pero la respuesta ha sido contundente: “Lo hay que ser es valiente y dar la cara, no podemos escondernos, y con nosotros toda España”. En cuanto a la huelga, esta vecina ha sido clara y ha dicho que son muchos los locales que han cerrado por miedo a que les destrocen el local: “La gente tiene miedo, pero por lo bajini está harta”. Los colaboradores han querido aplaudir el discurso de esta vecina, que no se ha callado y ha hablado de todo lo que están aguantando muchos vecinos de Barcelona que no están a favor de la independencia.