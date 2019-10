Rafi, vecina de Barcelona:" Esta noche hemos pasado mucho miedo y no hemos podido ni dormir"

Después de los ataques violentos que se están viviendo en varias ciudades catalanas y de la tensión vivida durante la noche de este miércoles, ' El Programa de Ana Rosa ' ha podido hablar con una vecina de Barcelona. Rafi es Cordobesa pero lleva 40 años viviendo en la Ciudad Condal y nos ha contado el horror por el que está pasando: "Jamás pensé que se pudiese llegar a esto. Hemos pasado muchísimo miedo y no hemos podido vivir nada. En mi vida había visto algo así y creo que se podía haber hecho de otra manera. No me gustaría que nadie pasase por esto, no poder salir ni de casa a la calle".