Vecino del hombre que apuñala a sus hijos y se suicida: "Le vi horas antes escribiendo una nota"

Un hombre ha matado a su hijo de 12 años y hería gravemente a su hija, antes de suicidarse en Ribera de Cabanes, Castellón. La familia madrileña estaba de vacaciones y esto ocurría sobre las 3 y media de la madrugada del domingo , el padre se lanzaba tras los hechos al vacío y la madre, que también se encontraba en el domicilio sufría una crisis de ansiedad. La niña fue trasladada al hospital con una herida en el tórax, pero se encuentra fuera de peligro. La madre aseguraba en sus declaraciones para un medio de comunicación que su marido no tenía problemas mentales y que tenía muy buena relación con el niño y no se explica lo que ha podido ocurrir.

Los vecinos se despertaban tras el gran estruendo y los gritos que se escuchaban, ‘El programa del verano’ ha podido hablar con ellos y han comunicado que el estado de la niña parece que está mejor, que ha sido operada y que se encuentra arropada por toda su familia . Son muchos los vecinos que conocían a la familia que llevaba más de diez años veraneando en el municipio, que se relacionaban y hacían vida común con otros vecinos del complejo, no sospechaban ni se esperaban nada de lo ocurrido: “Escuchamos el golpe, pero pensábamos que era otra cosa”. Fueron los propios vecinos quienes llamaron a emergencias, el hombre murió al instante.

El programa ha estado en directo con el vecino del piso de arriba al que ocurrieron los hechos: “Estaba él en el balcón como cada noche escribiendo en un blog de notas sobre las 2 de la mañana, pero normal. Jamás se ha escuchado un grito ahí, eran buena gente, yo sé que él se llama Miguel y el niño también”. Sobre lo que ocurrió esa noche: “Estábamos viendo la tele y escuchamos un golpe fuerte, cuando vimos el cuerpo tendido en el suelo, pasaron los dos cuerpos de los niños a la UCI, el niño no pudieron hacer nada por él y la niña iba en estado crítico y al padre no pudieron hacer nada”. Sobre la madre: “No habló con nadie, no podíamos acercarnos a nadie, estaba en un estado de shock y le vino una psicóloga hasta que se desplazaron al hospital, estaba llorando ni sabia en el mundo en el que vivía”. Le han preguntado si vio algo raro: "Nunca, ni por parte de él, ni por la de ella ni por los niños, jamás hemos escuchado nada en contra de ellos".