El nuevo reto de Luis Aliaga, vivir como un vegano durante cinco días

El verdadero reto del reportero no es mantener la dieta, sino convertirla en una dieta variada, y no caer en los típicos alimentos. El primer día no fue el mejor, sin apenas conocer alimentos veganos este se hace una cena muy simple y que apenas le sacia, e incluso le parece algo cara la compra de ese día. Dentro de este reto también se incluyen los productos de higiene corporal, que no deben de haber sido testados por animales.