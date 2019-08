Pepe del Real: "Gloria Camila asegura que no sabía que tenía el carnet de conducir suspendido"

Después de que la periodista Marta Riesgo asegurase que Gloria Camila Ortega habría estado conduciendo sin carnet de conducir, Pepe del Real se ha puesto en contacto con la hija de Ortega Cano y Gloria Camila. "Su familia no sabía nada de todo esto. Ella me ha reconocido que la policía le paró dos veces, incluso me ha contado que en una ocasión la tasa de alcohol fue de 0,46. Le quitaron seis puntos e hizo un curso rápido para que le devolviesen los puntos. Ella me asegura que siguió conduciendo pensando que tenía esos puntos, entonces la volvieron a parar y fue cuando se fue a 'Supervivientes'. Fue más tarde cuando se enteró de que no tenía los puntos que pensaba", ha contado después de hablar con ella.