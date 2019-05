Habla la familia del menor detenido por secuestrar, violar y maltratar a una menor en Valladolid

El periodista se acerca a una mujer familiar de los tres detenidos, que asegura que desconoce lo sucedido. También llega a la casa donde estuvo presuntamente retenida la menor durante 15 meses. Allí, habla con un hombre que asegura que la menor no estaba secuestrada. Explica cómo funciona este tipo de matrimonios entre menores: "El chico del padre va a pedirla. Cuando van a entenderse, el padre de la chica pide por ejemplo 5 botellas de ron. Y le ha pedido por ejemplo 3.000 euros, 4.000, 5.000, el precio que sea". "No es por ella, es para que no gaste él de su dinero", responde.